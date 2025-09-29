Caro Nagel lei è un perdente di successo
Caro Alberto Nagel, caro ex capo di Mediobanca, le scrivo questa lettera per consolarla: la immagino affranto a dover lasciare la storica istituzione milanese in cui lavora da quando aveva ancora le braghe corte: ci è entrato infatti subito dopo l’università (ovviamente la Bocconi, ovviamente laureato con una tesi su Mediobanca) e poi ha scalato rapidamente le gerarchie. 🔗 Leggi su Laverita.info
L’offerta pubblica di scambio e acquisto di Mps su Mediobanca chiude al 62,29% del capitale nell'ultimo giorno dell'offerta. Il Ceo di Piazzetta Cuccia Alberto Nagel pronto a lasciare - X Vai su X