Caressa frena gli entusiasmi su Pio Esposito | Giovane e forte ma andiamoci piano! Aspettiamo prima dei paragoni

Il noto giornalista e telecronista, Fabio Caressa, si è espresso così su Pio Esposito dopo il suo gol in Cagliari Inter. La rete segnata da Francesco Pio Esposito contro il Cagliari ha segnato una tappa fondamentale nella carriera del giovane attaccante dell’ Inter. Classe 2005 e cresciuto nel vivaio nerazzurro, il centravanti ha chiuso il match dell’Unipol Domus con il suo primo gol in Serie A, regalando ai tifosi un motivo in più per guardare con ottimismo al futuro. Il talento del ragazzo è evidente e le sue qualità fisiche e tecniche hanno già acceso i riflettori degli addetti ai lavori. Nei giorni successivi alla sfida, sono stati in molti a paragonare Esposito a grandi bomber del passato, evocando nomi che hanno fatto la storia del calcio italiano e internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

