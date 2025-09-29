Cardiologia neonatale al Grassi di Ostia Pieragostini | Continua la crescita del nostro reparto

Ostia, 29 settembre 2025 – Nuovo e importante servizio all’ospedale Grassi di Ostia, dove a partire dal 7 ottobre, aprirà i battenti un ambulatorio di cardiologia neonatale e pediatrica ( leggi qui ). Una ulteriore attività per l’Unità operativa complessa di pediatria, diretta dalla dottoressa Luisa Pieragostini, iscritta alla Cisl Medici. “Un investimento importante per la salute dei bambini – dice la Pieragostini – Grazie alla Direzione strategica della Asl Roma 3, il nostro reparto di Pediatria continua a crescere, non solo con nuovi servizi ma anche con l’assunzione di ulteriore personale. È un investimento importante per la salute dei nostri bambini e un segnale forte per la comunità”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it