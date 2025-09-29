Carceri sovraffollate…sempre in aumento i casi di suicidio…

Un detenuto nordafricano di 21 anni, si è suicidato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. È il 14esimo suicidio nella struttura dal 2021 a oggi. A darne notizia il quotidiano La Provincia Pavese. Il ragazzo era entrato in carcere da pochi giorni. Da quanto è emerso lo stesso era affetto da gravi patologie psicologiche: per questo motivo la direzione lo aveva inserito in una sezione apposita con detenuti particolarmente fragili. Il ragazzo avrebbe approfittato di un momento di bassa sorveglianza per strangolarsi con le lenzuola. A niente sarebbero serviti i soccorsi della Polizia penitenziaria che hanno permesso l’immediato trasporto in ambulanza al Policlinico San Matteo, dove è morto poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

