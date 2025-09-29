Carceri sovraffollate…sempre in aumento i casi di suicidio…
Un detenuto nordafricano di 21 anni, si è suicidato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia. È il 14esimo suicidio nella struttura dal 2021 a oggi. A darne notizia il quotidiano La Provincia Pavese. Il ragazzo era entrato in carcere da pochi giorni. Da quanto è emerso lo stesso era affetto da gravi patologie psicologiche: per questo motivo la direzione lo aveva inserito in una sezione apposita con detenuti particolarmente fragili. Il ragazzo avrebbe approfittato di un momento di bassa sorveglianza per strangolarsi con le lenzuola. A niente sarebbero serviti i soccorsi della Polizia penitenziaria che hanno permesso l’immediato trasporto in ambulanza al Policlinico San Matteo, dove è morto poco dopo il ricovero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: carceri - sovraffollate
Carceri sovraffollate, possibili misure alternative per 10 mila detenuti
Cosa c’è nel piano per le carceri sovraffollate che il governo Meloni ha approvato in Cdm
Carceri, esce il rapporto Antigone: “Disumane e sovraffollate. E nelle minorili si dorme a terra”
FORMAGGIO: “PREFERISCO CHE LE CARCERI SIANO SOVRAFFOLLATE, DEVONO ESSERE UN INFERNO” CHI DICE QUESTO E’ DISUMANO, MA ANCHE CONTRO LA SICUREZZA DEI CITTADINI! Non c'e' limite al peggio. Quando pensi che abbiano toc - facebook.com Vai su Facebook
Le carceri minorili sono sovraffollate. Chi sono e come vivono i giovani detenuti? A Figli Nostri, la serie di reportage di Radio 24, Maria Piera Ceci e Livia Zancaner entrano negli istituti penali d'Italia per raccontare la situazione. Dal 13/9, in onda e in podcast. - X Vai su X
Carceri italiane al collasso: sovraffollamento record e spazi al limite, allarme anche tra i minori. I casi pugliesi - Celle troppo piccole, strutture inadeguate, carenza di personale e un numero crescente di detenuti, soprattutto tra i minori. Riporta quotidianodipuglia.it
Casi di scabbia in aumento in Italia: sintomi e come riconoscere il prurito - Negli ultimi anni si sta registrando un preoccupante aumento dei casi anche in molti Paesi sviluppati, Italia compresa, con un aumento fino al 750% dei focolai in alcuni contesti tra il 2020 e il 2023 ... Secondo fanpage.it