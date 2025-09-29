Carcere Malaspina poliziotta interviene per sedare una rissa fra detenuti e viene aggredita
Interviene per sedare una rissa fra detenuti nella sala attività del carcere Malaspina e viene aggredita. E' accaduto stamattina all'istituto penitenziario per minori durante un turno in cui, ad eccezione della sezione detentiva, erano in servizio solo donne.Lo rende noto il sindacato Osapp, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
In questa notizia si parla di: carcere - malaspina
Donald Trump è stato condannato nel caso dei pagamenti a Stormy Daniels ma non andrà in carcere. Lo ha detto il giudice Juan Merchan leggendo la sentenza. Al presidente eletto non sarà comminata neanche una multa. La condanna comunque macch - facebook.com Vai su Facebook