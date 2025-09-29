Carburanti… amari per gli italiani I prezzi tornano a salire | benzina e gasolio più cari alla pompa

Continuano a crescere i prezzi dei carburanti in Italia, con un nuovo rialzo registrato alla pompa. A pesare è stato il balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati di venerdì, il quarto consecutivo per il gasolio e il terzo in una settimana per la benzina. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre Q8 ha ritoccato al rialzo di due centesimi il prezzo del gasolio. I prezzi medi in Italia. Le medie dei prezzi praticati comunicate dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e rilevate su circa 18mila impianti mostrano questi valori: Benzina self service: 1,715 eurolitro (invariata; compagnie 1,721, pompe bianche 1,703). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

