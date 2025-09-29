Carabinieri sventano truffa agli anziani
Tarantini Time Quotidiano Nel primo pomeriggio del 25 settembre scorso, a Laterza, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato tre persone – un cinquantenne ed un 19enne, entrambi della provincia di Napoli, e un 29enne di Ginosa – presunte responsabili di una truffa online ai danni di un 46enne della provincia di Avellino. Alla vittima, tramite un raggiro informatico, sarebbero stati sottratti dal conto corrente circa 13.000 euro, di cui 5.400 recuperati in contanti dai militari dell’Arma. La presunta truffa era scattata la sera precedente, quando i malfattori, inviando un SMS con un link fraudolento e successivamente contattando telefonicamente la vittima, la avrebbero convinta a inserire le proprie credenziali bancarie su una falsa pagina web, consentendo così l’esecuzione di tre bonifici per complessivi 13. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
