Capra e Goñi dominano il Fip Silver di Torino Tra le donne vincono Osoro e Iglesias

Gazzetta.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande spettacolo al Palavillage di Grugliasco, fra campioni ed ex giocatori che si sono scatenati nel corso della Mediolanum Cup. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

