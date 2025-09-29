Caporalato nel Ravennate sentenza di condanna per gli sfruttatori | Dovranno risarcire le vittime

"Una sentenza storica". Così la Flai Cgil definisce la decisione del Tribunale del lavoro di Ferrara che si è pronunciato nei giorni scorsi, condannando gli sfruttatori a restituire a due lavoratori del Ravennate le migliaia di euro di retribuzioni non percepite in oltre quattro anni di lavoro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sentenza per il caso di caporalato denunciato dalla Flai Cgil di Ravenna. - Un’operazione delle Forze dell’Ordine ha portato, il 7 aprile 2022, all’arresto di tre sfruttatori e alla denuncia e perquisizione di 23 imprenditori agricoli di 5 province tra Emilia Romagna e Veneto ... Lo riporta ravennawebtv.it

Caporalato, controlli su 888 aziende agricole, irregolare 1 su 2 - Controlli su quasi 900 aziende agricole, verifiche su circa 3mila e 600 posizioni lavorative, sanzioni e ammende per oltre 4 milioni e 200 mila euro. Scrive ansa.it