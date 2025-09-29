Capitale italiana della cultura 2028 Gravina in Puglia ufficializza la sua candidatura

Gravina in Puglia ha presentato ufficialmente la sua candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. A guidare il percorso sarà Raffaello De Ruggieri, ex sindaco di Matera (in carica dal 2015 al 2020), nominato presidente onorario del Comitato scientifico.Come riportato dall’Ansa, De Ruggieri. 🔗 Leggi su Baritoday.it

