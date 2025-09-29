Capitale italiana della cultura 2028 Gravina in Puglia ufficializza la sua candidatura
Gravina in Puglia ha presentato ufficialmente la sua candidatura a Capitale italiana della cultura 2028. A guidare il percorso sarà Raffaello De Ruggieri, ex sindaco di Matera (in carica dal 2015 al 2020), nominato presidente onorario del Comitato scientifico.Come riportato dall’Ansa, De Ruggieri. 🔗 Leggi su Baritoday.it
De Ruggieri guida Gravina come Capitale della cultura 2028 - Raffaello De Ruggieri guida Gravina verso la sfida di Capitale italiana della cultura 2028. Da quotidianodelsud.it
Gravina in Puglia (BA), De Ruggieri guida la candidatura a Capitale della cultura 2028 - L’ex sindaco di Matera Raffaello De Ruggieri, 90 anni, è il presidente onorario del Comitato scientifico che sostiene la candidatura di Gravina in Puglia a Capitale italiana della cultura 2028. Scrive trmtv.it