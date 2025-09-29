Capezzone e la Flotilla di cosa nessuno parla più | smascherato il piano dei compagni

Tutto quello che ruota intorno alla Flotilla domina i giornali di oggi. "Allora, vanno avanti, e nessuno parla più dei viveri. Cioè quello che doveva essere la loro missione. E' evidente che queste derrate non verranno più consegnate ma non ne parla più nessuno ", chiosa Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "Allora non era quello l'obiettivo, l'obiettivo era creare il casino, lo scontro politico, arrivare al caso con Israele e poter far dire agli zatteranti italiani 'che vergogna, il governo.'". " Giuseppe Conte dice: 'non dovete torcere un capello al nostro Croatti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Capezzone e la Flotilla, "di cosa nessuno parla più": smascherato il piano dei compagni

