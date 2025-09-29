Capezzone e la Flotilla di cosa nessuno parla più | smascherato il piano dei compagni

Liberoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto quello che ruota intorno alla Flotilla domina i giornali di oggi. "Allora, vanno avanti, e nessuno parla più dei viveri. Cioè quello che doveva essere la loro missione. E' evidente che queste derrate non verranno più consegnate ma non ne parla più nessuno ", chiosa Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. "Allora non era quello l'obiettivo, l'obiettivo era creare il casino, lo scontro politico, arrivare al caso con Israele e poter far dire agli zatteranti italiani 'che vergogna, il governo.'".  " Giuseppe Conte dice: 'non dovete torcere un capello al nostro Croatti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

capezzone e la flotilla di cosa nessuno parla pi249 smascherato il piano dei compagni

© Liberoquotidiano.it - Capezzone e la Flotilla, "di cosa nessuno parla più": smascherato il piano dei compagni

In questa notizia si parla di: capezzone - flotilla

Daniele Capezzone: "Siamo sicuri che è stato il maltempo a far rientrare la Flotilla in porto?"

Capezzone: "Unite i puntini, ecco qual è il vero obiettivo della Flotilla di Greta..."

Capezzone e la "farsa-Flotilla: come hanno pompato la notizia"

capezzone flotilla cosa parlaCos’è la Flotilla, cosa vuole fare e perché se ne parla - Non solo aiuti umanitari: la sua missione è denunciare un assedio che il diritto internazionale definisce illegale. Secondo money.it

Flotilla, parla l'inviata a bordo: “C’è paura ma siamo preparati a tutti gli scenari” - Dopo l’episodio dei droni a Tunisi c’è stato sconforto ma la motivazione è grande. Segnala la7.it

Cerca Video su questo argomento: Capezzone Flotilla Cosa Parla