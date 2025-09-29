Capello su PSG-Inter | Una sorpresa vedere l’Inter così non mi aspettavo una cosa

Le parole di Fabio Capello, ex allenatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la sconfitta nell’ultima Champions League. Tutti i dettagli in merito. Protagonista nel podcast di Alessandro Cattelan, Supernova, Fabio Capello ha parlato di vari temi calcistici, tornando anche sull’ultima finale di Champions League tra l’ Inter e il Paris Saint-Germain, con un’analisi spietata sulla performance dei nerazzurri. Secondo Capello, la squadra di Simone Inzaghi ha mostrato una prestazione deludente e ben al di sotto delle aspettative, con il tecnico che ha sottolineato: “L’ho vista dal vivo, vedere una squadra come l’Inter così amorfa, senza cuore, senza forza, succube in tutti i momenti”. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Capello su PSG-Inter: «Una sorpresa vedere l’Inter così, non mi aspettavo una cosa»

