Capello ricorda gli anni alla Juve | Tutto funziona devi solo allenare Non devi giocare bene ma vincere Quando arrivò Ibrahimovic…

Capello ricorda gli anni alla Juve: tutte le dichiarazioni dell'ex allenatore sul modo di vivere i bianconeri. Un aneddoto geniale su Zlatan Ibrahimovic e una lucida analisi sulle differenze tra allenare la Juventus, il Milan e la Roma. L'ex tecnico Fabio Capello, oggi apprezzato opinionista, si è raccontato nel podcast "Supernova" di Alessandro Cattelan, svelando retroscena inediti della sua straordinaria carriera, come riportato da Tuttosport. Il racconto più affascinante riguarda l'arrivo di un giovanissimo Ibrahimovic alla sua Juventus. "L'ho studiato per un mese e mezzo. Come calciava, come si muoveva.

