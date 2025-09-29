Tempo di lettura: 2 minuti Sarà effettuata giovedì l’autopsia sul corpo del 27enne Taras Ivanyshyn, che è stato trovato privo di vita ieri mattina nella piscina dell’hotel Minerva, dove il giovane, di origini ucraine ma adottato da una famiglia italiana, lavorava come dipendente. Sono stati gli addetti alle pulizie della struttura alberghiera situate in località Laura di Capaccio di Paestum a notare la sagoma scura nel fondo della piscina e a dare l’allarme. Inutile l’arrivo della Croce rossa che non ha che potuto che costatare il decesso. Una morte sulla quale la procura della Repubblica di Salerno ha aperto un’inchiesta affidando l’autopsia al medico legale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capaccio, ragazzo trovato morto in piscina: carabinieri al lavoro