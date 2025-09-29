Capaccio Paestum trovato morto nella piscina dopo un party | c' è l' indagine

Un ritrovamento drammatico e una serie di interrogativi ancora aperti. Il corpo senza vita di Taras Ivanyshyn, dipendente dell'Hotel Minerva, 27 anni, origini ucraine ma adottato da una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Capaccio Paestum, trovato morto nella piscina dopo un party: c'è l'indagine

Un 27enne è stato trovato morto in piscina in un hotel di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un dipendente della struttura alberghiera

