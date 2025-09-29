Capaccio Paestum trovato morto nella piscina dopo un party | c' è l' indagine

Un ritrovamento drammatico e una serie di interrogativi ancora aperti. Il corpo senza vita di Taras Ivanyshyn, dipendente dell'Hotel Minerva, 27 anni, origini ucraine ma adottato da una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Capaccio Paestum, 27enne trovato morto nella piscina di un hotel: disposta l'autopsia - Il ragazzo era nudo in acqua, mentre nelle vicinanze sono stati trovati una giovane con ferite al volto e un altro ragazzo con un lieve taglio sotto l'occhio.

