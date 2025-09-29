Caos treni sulla Roma Napoli | mille passeggeri bloccati di notte alla stazione di Formia

E' tornata regolare alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 29 settembre, la circolazione ferroviaria sulla tratta Roma- Napoli via Formia, bloccata dalla serata di domenica a causa tra Monte San Biagio e Priverno a causa di un inconveniente tecnico alla linea. Nella notte i tecnici Rfi sono. 🔗 Leggi su Latinatoday.it