CAOS RAI! BALLANDO CON LE STELLE | FRATELLI D’ITALIA CONTRO LA GIURIA DI MILLY CARLUCCI

Bubinoblog | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scoppia la prima grana per Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che è ripartito sabato sera su Rai1. Una grana politica scatenata da Fratelli d’Italia, in particolare da una potente senatrice. “Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di ‘Ballando con le stelle’. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’eta’ e sull’abbigliamento della cantante”, tuona la senatrice non in un talk show ma ufficialmente tramite una nota del Senato che subito ha fatto il giro dei social e dei corridoi Rai tra stupore e preoccupazione. 🔗 Leggi su Bubinoblog

caos rai ballando con le stelle fratelli d8217italia contro la giuria di milly carlucci

© Bubinoblog - CAOS RAI! BALLANDO CON LE STELLE: FRATELLI D’ITALIA CONTRO LA GIURIA DI MILLY CARLUCCI

In questa notizia si parla di: caos - ballando

“E allora fuori”. Ballando con le stelle, conferenza stampa e caos: il pubblico contro il cantante

“Cacciatelo”. Ballando con le Stelle, si scatena il caos: tutti contro di lui

“Un casino…”. Ballando, caos dietro le quinte: Barbara D’Urso choc dopo la puntata. Matano ha visto tutto

caos rai ballando stellePerché Ballando con le Stelle ha perso (non di poco) contro Tu sì que vales - Nonostante il cast stellare il programma di Milly Carlucci perde (e non di poco) contro il talent di Maria De Filippi: ma cos'è che è andato storto? Riporta vanityfair.it

caos rai ballando stelleBallando con le Stelle, stasera su Rai1, al via la ventesima edizione: cast e anticipazioni - Oggi, sabato 27 settembre 2025, in prima serata, su Rai 1, la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il noto dance show condotto da Milly Carlucci ... Come scrive comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Rai Ballando Stelle