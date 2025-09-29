CAOS RAI! BALLANDO CON LE STELLE | FRATELLI D’ITALIA CONTRO LA GIURIA DI MILLY CARLUCCI
Scoppia la prima grana per Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci che è ripartito sabato sera su Rai1. Una grana politica scatenata da Fratelli d’Italia, in particolare da una potente senatrice. “Solidarietà totale a Marcella Bella per i commenti sessisti ricevuti in diretta nel corso di ‘Ballando con le stelle’. Alcuni giurati le hanno indirizzato frasi squallide e mortificanti con allusioni offensive a carattere sessuale, si è ironizzato persino sull’eta’ e sull’abbigliamento della cantante”, tuona la senatrice non in un talk show ma ufficialmente tramite una nota del Senato che subito ha fatto il giro dei social e dei corridoi Rai tra stupore e preoccupazione. 🔗 Leggi su Bubinoblog
