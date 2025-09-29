Cantieri a Bologna i lavori in corso questa settimana
Ecco la situazione viabilità in città da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre. Quali sono i punti critici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cantieri - bologna
Cantieri a Bologna, ecco quelli pronti a partire. Rebus viabilità con la fine delle ferie
Mobilità del futuro e tecnologia: ecco la rivoluzione trasporti nella Bologna dei cantieri
Bologna, evacuato un palazzo di via San Felice. Scoppia la polemica sui cantieri del tram
Modifiche all’offerta dei treni Regionali e Intercity/Intercity Notte fra Bologna e Prato, con l’avvio dei cantieri autunnali per il potenziamento della linea da parte del gestore dell’infrastruttura. Da lunedì 29 settembre a sabato 13 dicembre la circolazione dei tr - facebook.com Vai su Facebook
Lavori in corso a Bologna: i principali cantieri stradali in programma da lunedì 22 settembre dlvr.it/TNDMRZ - X Vai su X
Cosa cambia sull'asse Tangenziale-autostradale - Resterà chiuso lo Svincolo 3 in uscita da San Lazzaro, per tre notti di seguito (22- Scrive ilrestodelcarlino.it
Taxi, odissea nei cantieri. “Rinunciamo alle corse: al Cersaie 30 minuti per fare un chilometro” - BOLOGNA – Il secondo anno consecutivo di Cersaie tra i cantieri ha trasformato la viabilità di Bologna in un grande ingorgo. Come scrive bologna.repubblica.it