Cantieri a Bologna i lavori in corso questa settimana

Ilrestodelcarlino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco la situazione viabilità in città da lunedì 29 settembre a domenica 5 ottobre. Quali sono i punti critici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cantieri a bologna i lavori in corso questa settimana

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri a Bologna, i lavori in corso questa settimana

In questa notizia si parla di: cantieri - bologna

Cantieri a Bologna, ecco quelli pronti a partire. Rebus viabilità con la fine delle ferie

Mobilità del futuro e tecnologia: ecco la rivoluzione trasporti nella Bologna dei cantieri

Bologna, evacuato un palazzo di via San Felice. Scoppia la polemica sui cantieri del tram

Cosa cambia sull'asse Tangenziale-autostradale - Resterà chiuso lo Svincolo 3 in uscita da San Lazzaro, per tre notti di seguito (22- Scrive ilrestodelcarlino.it

cantieri bologna lavori corsoTaxi, odissea nei cantieri. “Rinunciamo alle corse: al Cersaie 30 minuti per fare un chilometro” - BOLOGNA – Il secondo anno consecutivo di Cersaie tra i cantieri ha trasformato la viabilità di Bologna in un grande ingorgo. Come scrive bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Cantieri Bologna Lavori Corso