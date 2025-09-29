Cantiere della metropolitana occupato dai lavoratori edili senza stipendio

Prosegue lo sciopero dei lavoratori edili dipendenti della ditta Manelli impiegati nel cantiere della metropolitana a Brin in via Canepari. L'allarme era stato lanciato la scorsa settimana dalla Fillea Cgil. Il sindacato aveva denunciato la situazione spiegando che i 20 operai sono senza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Metropolitana, lavoratori del cantiere senza stipendio e in stato di agitazione

