Cantante crolla sul palco durante il concerto choc e intervento d’emergenza

la salute mentale di Lola Young sotto i riflettori: crisi e richieste di pausa. Negli ultimi mesi, la giovane artista britannica Lola Young ha attirato l’attenzione non solo per le sue performance musicali, ma anche per le sue difficoltà emotive. La crescente esposizione mediatica e la pressione del palco sembrano aver avuto un impatto significativo sulla sua stabilità psicologica, portando a episodi che hanno sollevato preoccupazioni tra fan e addetti ai lavori. gli episodi salienti della crisi di Lola Young. le prime manifestazioni di disagio durante i concerti. Già a giugno, in occasione del Capital’s Summertime Ball, Lola Young aveva mostrato segni evidenti di disagio emotivo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

