Canoa slalom ori per David Llorente ed Alena Marx nel kayak cross individuale ai Mondiali di Sydney

Sono scattati nella notte italiana i Mondiali senior 2025 di canoa slalom: a Sydney, in Australia, la rassegna iridata si è aperta con la specialità non olimpica del kayak cross individuale che, oltre ad assegnare le medaglie, è servita anche come qualificazione al primo round del kayak cross ad eliminazione diretta, in programma sabato 4 ottobre. Nel kayak cross individuale maschile si impone lo spagnolo David Llorente, che completa il percorso in 55.21, rifilando 1.12 al britannico Joseph Clarke, d'argento in 56.33, e 1.68 al ceco Jakub Krejci, di bronzo in 56.89. Tra i 42 qualificati per la fase ad eliminazione diretta ci sono anche i due azzurri in gara: 17° Giovanni De Gennaro in 59.

