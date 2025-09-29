Cannabis light | sequestri a Fondi Formia e Terracina

La Polizia di Stato, nell’ambito delle attività di controllo degli esercizi commerciali, ha effettuato un’importante operazione di contrasto alla commercializzazione di “cannabis light”. In particolare, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Fondi, nel corso dell’attività hanno s equestrato oltre 110 grammi di infiorescenze e prodotti derivati dalla canapa, presso tre esercizi commerciali gestiti da una società di capitali con amministratore unico, con punti vendita a Fondi, Formia e Terracina. Il titolare, un trentaseienne residente nel territorio pontino e incensurato, aveva regolarmente costituito la società con l’oggetto principale della commercializzazione di tali prodotti, precedentemente considerati legalmente commerciabili. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

