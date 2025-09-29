Tempo di lettura: 4 minuti Nuova stretta per la disciplina degli animali d’affezione sul territorio comunali. Una serie di nuove regole che, chiaramente, sono destinate ai loro proprietari, ossia agli accompagnatori degli stessi “su strade, marciapiedi e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici, nelle zone destinate al verde pubblico, nelle aiuole e rotonde stradali”. In una città in cui ogni giorno si confrontano la libertà dei cittadini e il rispetto reciproco, il nuovo pacchetto di regole proposte per la convivenza tra cani, proprietari e pedoni porta con sé, tra le varie misura, una “novità” che è destinata a sollevare polemiche: l’introduzione obbligatoria del possesso della museruola “ rigida o morbida, da applicare al cane in caso di situazioni rischiose per l’incolumità di persone o animali o su richiesta del Servizio di vigilanza o altre autorità competenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cani da passeggio, ora diventa obbligatoria anche la museruola