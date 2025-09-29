Cani da passeggio ora diventa obbligatoria anche la museruola
Tempo di lettura: 4 minuti Nuova stretta per la disciplina degli animali d’affezione sul territorio comunali. Una serie di nuove regole che, chiaramente, sono destinate ai loro proprietari, ossia agli accompagnatori degli stessi “su strade, marciapiedi e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici, nelle zone destinate al verde pubblico, nelle aiuole e rotonde stradali”. In una città in cui ogni giorno si confrontano la libertà dei cittadini e il rispetto reciproco, il nuovo pacchetto di regole proposte per la convivenza tra cani, proprietari e pedoni porta con sé, tra le varie misura, una “novità” che è destinata a sollevare polemiche: l’introduzione obbligatoria del possesso della museruola “ rigida o morbida, da applicare al cane in caso di situazioni rischiose per l’incolumità di persone o animali o su richiesta del Servizio di vigilanza o altre autorità competenti”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: cani - passeggio
VUOI DIVENTARE UN VOLONTARIO DI CANILE? Corso di Formazione Obbligatorio per Volontari – Passeggio Cani Anno 2025 | Durata: 14 ore Obiettivo del corso: Fornire ai volontari le competenze fondamentali per gestire in sicurezza i cani del canile d - facebook.com Vai su Facebook
Obbligo della museruola per tutti i cani, cosa dice la legge italiana - Il 6 agosto 2024, il Ministero della Salute ha emanato un’ordinanza, entrata in vigore il 26 dello stesso mese – che integra il regolamento del 2013, che a sua volta su uno del 2004 –che stabilisce ... Segnala repubblica.it