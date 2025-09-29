Cani al fianco dei pazienti per ridurre ansia e depressione

Pavia, 29 settembre 2025. L’ Irccs Maugeri Montescano porta l’attività assistita dagli animali in ospedal e. Il progetto pilota, sostenuto dal Rotary Club Pavia Ticinum, partito la scorsa settimana, è realizzato in collaborazione con “Il Biancospino”, centro qualificato di referenza in interventi assistiti con animali. Il programma prevede un ciclo di 8 incontri, inizialmente rivolti a 5 pazienti in esiti di stroke, con l’obiettivo di migliorarne il benessere psicofisico e stimolarne la motivazione e la partecipazione alle terapie. Gli studi. “Recenti revisioni della letteratura riportano in pazienti con esiti di ictus e Malattia di Parkinson coinvolti in interventi assistiti con animali un aumento della motivazione all’ attività fisica, una facilitazione del linguaggio (nei pazienti con afasia), una riduzione dei livelli di ansia e miglioramento del tono dell’umore – spiega Chiara Ferretti, responsabile della di riabilitazione neuromotoria all’Irccs Maugeri Montescano -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

