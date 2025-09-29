Cane rimane bloccato in una scarpata salvato dopo ore dai vigili del fuoco

Alle 6.30 di stamattina, una squadra Saf dei vigili del fuoco è intervenuta per il recupero di un cane rimasto bloccato in una scarpata in località monte Kumeta a Piana degli Albanesi. Il cane era rimasto bloccato ieri pomeriggio e, data la zona impervia, non era stato possibile recuperarlo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

