Candela scopre il nuovo terminal bus intermodale | Una porta d' ingresso ai Monti Dauni

Stamattina è stato inaugurato il terminal bus intermodale di Candela, situato a pochi metri dal casello autostradale dell’A16. All’evento, oltre al sindaco Nicola Gatta — che è prossimo a dimettersi dal ruolo di primo cittadino per avviare la campagna elettorale per il Consiglio Regionale — era. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Candela inaugura il nuovo terminal bus intermodale: un polo strategico per i Monti Dauni - A Candela è pronto il terminal bus intermodale: otto stalli, servizi per i viaggiatori e uno snodo strategico per il turismo nei Monti Dauni. Segnala trmtv.it

Candela, il Terminal Bus è realtà: si inaugura la struttura, sarà porta del turismo sui Monti Dauni - Il prossimo lunedì, 29 settembre, il taglio del nastro alla presenza del Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Antonio Iannone ... Si legge su foggiatoday.it