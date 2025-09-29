Cancello ed Arnone inaugurata la mensa scolastica alla primaria Foscolo | parte il tempo pieno

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ partito il tempo pieno per gli alunni delle classi prime della scuola primaria Ugo Foscolo di Cancello ed Arnone. Questa mattina il sindaco Raffaele Ambrosca ha inaugurato la mensa scolastica alla presenza della dirigente Annamaria Verile e di don Sabatino Sciorio che ha benedetto i locali. “ E’ un traguardo che non è arrivato da solo, ma grazie ad un lavoro costante, fatto di impegno, determinazione e collaborazione – ha evidenziato la delegata alla pubblica istruzione Maria Caimano – Un grazie sincero alla Dirigente scolastica, agli uffici comunali e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo passo così importante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

