Campoli del Monte T il programma della Sagra del Fagiolo del Taburno

Tempo di lettura: 4 minuti Ufficializzato il programma completo della ‘Sagra del Fagiolo del Taburno’ in programma a Campoli del Monte Taburno il prossimo weekend – sabato 4 e domenica 5 ottobre -. Quest’anno la kermesse, organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio del Comune e dell’Unpli Benevento, taglia la 30° edizione con due giorni ricchi di gusti, sapori locali e prodotti genuini, ma anche per scoprire il territorio e il meraviglioso centro storico. Il sipario sulla kermesse si alzerà sabato 4 ottobre alle ore 18.00 con una novità, l’Aperitivo in Vigna’, poi alle ore 19:30 apertura degli stand gastronomici e della braceria e ad allietare la serata ci sarà la musica popolare del gruppo ‘I Trementisti’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Campoli del Monte T., il programma della Sagra del Fagiolo del Taburno

In questa notizia si parla di: campoli - monte

Tragedia sulla Fondovalle Vitulanese: morti due uomini di Campoli del Monte Taburno

Campoli Monte Taburno, annullata l’edizione 2025 di “Calici di Stelle”: il paese si stringe nel dolore

Campoli del Monte Taburno, annullata l’edizione 2025 di “Calici di Stelle”: il paese si stringe nel dolore

30° Sagra del Fagiolo del Taburno - Ti aspettiamo a CAMPOLI M.T. (BN) il 4 e 5 Ottobre 2025 ! www.prolocomontetaburno.it Pro Loco Monte Taburno APS UNPLI Benevento @unplicampania5.0 UnpliCampania5.0 #sagreeventisannio - facebook.com Vai su Facebook

Campoli, nel week end ritorna la ‘Sagra del Fagiolo del Taburno’ - Ufficializzato il programma completo della ‘Sagra del Fagiolo del Taburno’ in programma a Campoli del Monte Taburno il prossimo weekend – sabato 4 e domenica 5 ottobre - ntr24.tv scrive

Campoli del Monte Taburno, terra della ciliegia imperiale e dell'aglianico - I rumori della trebbiatrice fanno da sottofondo alla magia di Campoli del Monte Taburno, borgo in provincia di Benevento dove tra domenica e lunedì si terrà la “Festa del grano e dei mestieri antichi” ... Lo riporta rainews.it