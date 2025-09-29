Campionato Italiano Gran Turismo Sprint doppietta a Imola per il Vincenzo Sospiri Racing

Gara-2 del 3° round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, disputata all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, ha assegnato punti importanti per la corsa ai titoli tricolori. In GT3 si è registrata una doppietta Lamborghini, con le due Huracan GT3 Evo2 del team di Vincenzo Sospiri ai. 🔗 Leggi su Forlitoday.it