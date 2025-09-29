Campionato del mondo di cous cous trionfa il piatto del Portogallo

AGI - È il  Portogallo, rappresentato dallo chef  Tiago Ferreira Silva, il paese vincitore del  Bia cous cous World Championship, il  Campionato del mondo di cous cous, evento centrale del  Cous Cous Fest  che ha messo a confronto, a  San Vito Lo Capo, chef di 7 Paesi (Filippine, Italia, Marocco, Perù, Portogallo, Spagna, Tunisia) e di Medici Senza Frontiere, all'insegna dello  scambio tra culture  nell'ambito del festival prodotto dall'agenzia back e dal Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno della Regione siciliana. Il successo dello chef Tiago Ferreira Silva. Tiago Ferreira Silva, executive chef di  Immerso Hotel  e  Emme Restaurante, ad  Ericeira, un piccolo villaggio di pescatori vicino Lisbona affacciato sull'Atlantico dove supervisiona l'intera offerta gastronomica dell'hotel, si è imposto sugli altri due finalisti, l' Italia  e la  Tunisia. 🔗 Leggi su Agi.it

