Campionato del mondo di cous cous trionfa il piatto del Portogallo
È il Portogallo, rappresentato dallo chef Tiago Ferreira Silva, il paese vincitore del Bia cous cous World Championship, il Campionato del mondo di cous cous, evento centrale del Cous Cous Fest che ha messo a confronto, a San Vito Lo Capo, chef di 7 Paesi (Filippine, Italia, Marocco, Perù, Portogallo, Spagna, Tunisia) e di Medici Senza Frontiere, all'insegna dello scambio tra culture nell'ambito del festival prodotto dall'agenzia back e dal Comune di San Vito Lo Capo e con il sostegno della Regione siciliana. Il successo dello chef Tiago Ferreira Silva. Tiago Ferreira Silva, executive chef di Immerso Hotel e Emme Restaurante, ad Ericeira, un piccolo villaggio di pescatori vicino Lisbona affacciato sull'Atlantico dove supervisiona l'intera offerta gastronomica dell'hotel, si è imposto sugli altri due finalisti, l' Italia e la Tunisia.
Il Portogallo vince il Campionato del mondo di Cous cous - Il migliore Cous cous del mondo è quello dello chef portoghese Tiago Ferreira Silva: il lusitano, che proviene da Ericeira, un piccolo villaggio di pescatori a due passi da Lisbona, si è aggiudicato i