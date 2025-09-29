Tempo di lettura: 2 minuti Una giornata storica per lo sport equestre paralimpico campano: Valentino Mandato e Davide Riccardelli hanno conquistato il podio ai Campionati Regionali di Dressage e Paradressage 2025, svoltisi presso l’ ASD Il Cavaliere Country Club di Agnano (Napoli). I due paratleti, in coppia con il cavallo Ringo T, hanno dimostrato una determinazione e una passione che hanno lasciato senza fiato il pubblico. – Valentino Mandato e il suo compagno Ringo T hanno conquistato il podio nel Fei Grand Prix Freestyle Grado 1 con un punteggio del 63,16%. – Davide Riccardelli e lo stesso Ringo T hanno conquistato il podio nel Fei Grand Prix Freestyle Grado 3 con un punteggio del 58,33%. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Campionati Regionali di Dressage e Paradressage 2025, oro per i campani Mandato e Riccardelli