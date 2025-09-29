Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica Artistica Maschile | Brugnami e Larduet sugli scudi Abbadini e Galli dividono l’oro al cavallo

A Quartu Sant’Elena giornata di finali di specialità spettacolare: Brugnami vince corpo libero e volteggio, Larduet domina anelli e parallele, Macchini torna protagonista alla sbarra. Lo spettacolo della ginnastica artistica maschile ha fatto tappa in Sardegna. Nella cornice di Quartu Sant’Elena si sono svolte le finali di specialità del Campionato Nazionale Assoluto 2025, che hanno offerto emozioni, colpi di scena e prestazioni da applausi, con i big italiani – e non solo – impegnati attrezzo per attrezzo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it