Campionati Italiani di Tiro con l’arco di Campagna 2025 | assegnati i titoli assoluti individuali e a squadre a Città della Pieve
Spettacolo nel cuore dell’Umbria: Seimandi e Noziglia ancora re e regina dell’arco nudo, Borsani e Doretto conquistano il ricurvo, Bruno e Aloisi firmano il bis nel compound. Successi a squadre per Arcieri delle Alpi e Arcieri Tigullio. Si è chiusa a Città della Pieve l’edizione 2025 dei Campionati Italiani di Tiro con l’arco di Campagna, che nel weekend hanno visto i migliori arcieri d’Italia sfidarsi nel suggestivo scenario del centro storico umbro. Dopo le qualifiche e le eliminatorie, con 464 partecipanti in rappresentanza di 160 società, ieri sono andate in scena le finali per i titoli assoluti individuali e a squadre nelle divisioni arco nudo, ricurvo e compound. 🔗 Leggi su Sportface.it
