Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica Femminile 2025 | Giulia Perotti nuova regina D’Amato e Fioravanti protagoniste d’oro

A Quartu Sant'Elena la 16enne piemontese conquista il titolo all around e tre ori di specialità, mentre Alice D'Amato conferma la sua classe alle parallele ed Emma Fioravanti brilla al volteggio e raccoglie quattro podi complessivi. La ginnastica artistica italiana incorona una nuova stella. A Quartu Sant'Elena, al termine di tre intense giornate di gare, Giulia Perotti (Libertas Vercelli) si è laureata per la prima volta campionessa assoluta all around con 111,700 punti, succedendo ad Alice D'Amato, vincitrice delle ultime due edizioni. A 16 anni, allenata da Enrico Pozzo e Federica Gatti, Perotti ha mostrato maturità e sicurezza sorprendenti, chiudendo davanti proprio ad Alice D'Amato (109,950) e a Emma Fioravanti (Forza e Coraggio Milano), bronzo con 108,250.