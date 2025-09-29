Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica Femminile 2025 | Giulia Perotti nuova regina D’Amato e Fioravanti protagoniste d’oro
A Quartu Sant’Elena la 16enne piemontese conquista il titolo all around e tre ori di specialità, mentre Alice D’Amato conferma la sua classe alle parallele ed Emma Fioravanti brilla al volteggio e raccoglie quattro podi complessivi. La ginnastica artistica italiana incorona una nuova stella. A Quartu Sant’Elena, al termine di tre intense giornate di gare, Giulia Perotti (Libertas Vercelli) si è laureata per la prima volta campionessa assoluta all around con 111,700 punti, succedendo ad Alice D’Amato, vincitrice delle ultime due edizioni. A 16 anni, allenata da Enrico Pozzo e Federica Gatti, Perotti ha mostrato maturità e sicurezza sorprendenti, chiudendo davanti proprio ad Alice D’Amato (109,950) e a Emma Fioravanti (Forza e Coraggio Milano), bronzo con 108,250. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: campionati - italiani
Street Show, Samuele e Rebecca conquistano l'argento ai campionati italiani
Campionati italiani Fidesm, pioggia di medaglie d'oro per la Scuola di danza maestra Filippi - Circolo La Rosa. I risultati
Il Palio dei Rioni brilla ai campionati italiani di Senigallia
Ha fatto parte della "Generazione di fenomeni" dell'Italia degli anni '90. Vinse 1 campionato europeo e 3 Mondiali. Da allenatore ha vinto tutto con i club: 2 Campionati italiani 3 Supercoppa Italiana 5 Coppa Italia 2 Coppa Cev 1 Cev Champions League 1 Cam - facebook.com Vai su Facebook
Ginnastica artistica, Macchini doma la sbarra agli Assoluti. Doppietta di Larduet, sorrisi per Brugnami e Abbadini - A Quartu Sant'Elena (in provincia di Cagliari) si sono disputati le finali di specialità maschili nell'ambito dei Campionati Italiani di ginnastica ... Riporta oasport.it
Ginnastica artistica, i Campionati Italiani lanciano i Mondiali: sfida tra le gemelle D’Amato, Esposito solo alla trave - Sarà il Palazzetto dello Sport di Quartu Sant'Elena (in provincia di Cagliari) a ospitare i Campionati Italiani Assoluti 2025 di ginnastica artistica, in ... Come scrive oasport.it