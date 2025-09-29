Campi Flegrei nuova scossa all’alba | di nuovo paura
Un rumore sordo, come un tuono che sale dal sottosuolo, ha rotto il silenzio del mattino. Le finestre hanno tremato leggermente, i lampadari hanno oscillato per qualche secondo, mentre chi stava ancora dormendo si è svegliato di soprassalto. Qualcuno è corso fuori in strada, altri hanno aspettato con il fiato sospeso che tutto finisse. Alle 7.07 di oggi, l’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 con epicentro in mare, a soli tre chilometri di profondità, proprio di fronte al lungomare di Pozzuoli, in via delle Terme. La lieve entità del sisma non ha provocato danni, ma il tremore è stato percepito da diversi residenti, alimentando la preoccupazione legata al fenomeno del bradisismo che interessa l’area dei Campi Flegrei. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
