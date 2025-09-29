Campi di zucche vicino Roma dove scattare foto instagrammabili | l’ultimo è anche gratuito

L’autunno 2025 è ormai entrato nel vivo e, piano piano, si avvicina anche il periodo di Halloween e la mania per l’ortaggio simbolo di questa festività, nonché dell’intera stagione: la zucca. Sai che a Roma e dintorni è possibile immergersi in alcuni interessanti contesti tra zucche colorate, balle di fieno e meravigliose scenografie autunnali? Sono diversi infatti i campi di zucche alle porte delle capitale che, in questo periodo dell’anno, si trasformano sia in parchi a tema per grandi e piccini che in veri e propri set fotografici instagrammabili dove l’arancione regna sovrano! Non ci resta che andare alla loro scoperta! LEGGI ANCHE:– Lago di Vico, la via segreta del foliage che da Ottobre diventa un arcobaleno d’autunno: dove si trova Pumpkin Patch a Roma World: la fattoria delle zucche. 🔗 Leggi su Funweek.it