Campi di zucche vicino Roma dove scattare foto instagrammabili | l’ultimo è anche gratuito
L’autunno 2025 è ormai entrato nel vivo e, piano piano, si avvicina anche il periodo di Halloween e la mania per l’ortaggio simbolo di questa festività, nonché dell’intera stagione: la zucca. Sai che a Roma e dintorni è possibile immergersi in alcuni interessanti contesti tra zucche colorate, balle di fieno e meravigliose scenografie autunnali? Sono diversi infatti i campi di zucche alle porte delle capitale che, in questo periodo dell’anno, si trasformano sia in parchi a tema per grandi e piccini che in veri e propri set fotografici instagrammabili dove l’arancione regna sovrano! Non ci resta che andare alla loro scoperta! LEGGI ANCHE:– Lago di Vico, la via segreta del foliage che da Ottobre diventa un arcobaleno d’autunno: dove si trova Pumpkin Patch a Roma World: la fattoria delle zucche. 🔗 Leggi su Funweek.it
In questa notizia si parla di: campi - zucche
Arriva la magia d'autunno, tornano i campi delle zucche: quando aprono
Strutture di zucca, luna park e street food autunnale: torna a Campi "Il regno delle zucche"
Campi di zucche in autunno 2025, quali visitare in Italia e dove trovare i più belli
Ma quanto sono belli i campi di zucche con tutte quelle sfumature di arancione?! In Italia la tradizione americana dei #pumpkinpatch sta conquistando sempre più famiglie, che cercano esperienze all’aria aperta dove grandi e piccini possano divertirsi insiem - facebook.com Vai su Facebook
Campi di zucche vicino Roma dove scattare foto instagrammabili: l’ultimo è anche gratuito - Accordi Land a Nepi: il pumpkin patch gratuito Se cerchi un campo di zucche vicino Roma completamente gratuito, Accordi Land a ... Scrive funweek.it
Campi di zucca 2025: i 18 più belli dove portare i bambini - Un elenco dei campi di zucca più belli per i bambini e per le famiglie: dove trovarli in Italia tra Nord, Centro e Sud. Scrive bimbisaniebelli.it