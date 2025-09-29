Campagna nazionale di sensibilizzazione dell’ambasciatore Davide Vinciprova contro il rifiuto genitoriale | stand nelle piazze italiane il 5 ottobre

Ternitoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’evento nasce da un’idea dellAmbasciatore del diritto all’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, Davide Vinciprova, autore del libro “Il Castello di Sabbia” divenuto simbolo nazionale dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, custodito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Campagna nazionale di sensibilizzazione dell'Ambasciatore Davide Vinciprova contro il rifiuto genitoriale. Il 5 Ottobre. - Una grande iniziativa di sensibilizzazione prenderà vita domenica 5 ottobre 2025 in numerose piazze italiane: la prima Campagna nazionale contro il rifiuto genitoriale, una piaga sociale che sempre pi ...

