Campagna nazionale di sensibilizzazione dell’ambasciatore Davide Vinciprova contro il rifiuto genitoriale | stand nelle piazze italiane il 5 ottobre
L’evento nasce da un’idea dell’Ambasciatore del diritto all’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, Davide Vinciprova, autore del libro “Il Castello di Sabbia” divenuto simbolo nazionale dell’uguaglianza genitoriale e della tutela delle relazioni familiari, custodito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
In questa notizia si parla di: campagna - nazionale
App e alcol ai minori. L’appello di Paulesu: "Da Firenze lanciamo campagna nazionale"
Meli (coordinatore nazionale ‘Testing the City’): “Con questa campagna raggiunte quasi 4mila
Btp Valore, la Fondazione Alleanza nazionale risponde alla campagna “patriottica” del governo: tutti i numeri
La Croce Verde Castelfidardo aderisce domenica alla campagna nazionale “Non perdere il battito” con una mattinata all'insegna della prevenzione e dell'informazione. ?In piazza della Repubblica saranno allestite cinque postazioni, disponibili per controll - facebook.com Vai su Facebook
Mediaset lancia una campagna nazionale sull’educazione affettiva https://primaonline.it/2025/09/26/452461/mediaset-lancia-una-campagna-nazionale-sulleducazione-affettiva/… - X Vai su X
Campagna nazionale di sensibilizzazione dell’Ambasciatore Davide Vinciprova contro il rifiuto genitoriale. Il 5 Ottobre. - Una grande iniziativa di sensibilizzazione prenderà vita domenica 5 ottobre 2025 in numerose piazze italiane: la prima Campagna nazionale contro il rifiuto genitoriale, una piaga sociale che sempre pi ... Secondo vivienna.it
Da AstraZeneca al via campagna di sensibilizzazione sulla leucemia linfatica cronica - La leucemia linfatica cronica è la più frequente tra le leucemie e spesso non presenta sintomi. Si legge su quotidianosanita.it