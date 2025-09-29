Campagna nazionale di sensibilizzazione contro il rifiuto genitoriale | stand in piazza Unità il 5 ottobre

Triesteprima.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una campagna che intende mettere al centro il diritto dei bambini e dei ragazzi a crescere senza subire manipolazioni o esclusioni affettive, sensibilizzando cittadini, istituzioni e operatori del settore. In occasione della Campagna nazionale contro il rifiuto genitoriale, uno stand sarà. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

campagna nazionale sensibilizzazione controCampagna nazionale di sensibilizzazione dell’Ambasciatore Davide Vinciprova contro il rifiuto genitoriale. Il 5 Ottobre. - Una grande iniziativa di sensibilizzazione prenderà vita domenica 5 ottobre 2025 in numerose piazze italiane: la prima Campagna nazionale contro il rifiuto genitoriale, una piaga sociale che sempre pi ... Si legge su vivienna.it

campagna nazionale sensibilizzazione controNastro Rosa AIRC 2025, il 1° ottobre la Fontana del Nettuno in rosa contro il tumore al seno - Il Comune di Trieste aderisce alla Campagna Nastro Rosa AIRC 2025, l’iniziativa nazionale dedicata alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. Secondo triestecafe.it

