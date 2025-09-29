Cambio d' appalto all' Ulss 6 Euganea con gravi consguenze su personale e utenti | la protesta

Padovaoggi.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un drastico taglio dei servizi che si tradurrà in meno ore e quindi meno salario per i lavoratori e difficoltà di accesso alle cure per i cittadini. È quanto denunciano Cgil, Cisl e Uil di Padova con i sindacati di categoria Filcams, Fisascat e Uiltrasporti in relazione al cambio di appalto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

