Cambio alla direzione della Filarmonica Sangiulianese | arriva il maestro Cristiano Pieraccini
Con l’inizio di ottobre la Filarmonica Sangiulianese si appresta a vivere un importante avvicendamento alla propria guida musicale. Dopo due anni di intensa collaborazione, il maestro Raffaele Della Croce lascia la direzione della storica associazione, passando il testimone al maestro Cristiano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: cambio - direzione
Musei in Campania, valzer di nomi: cambio alla direzione dell?Archivio di Stato
Ravenna Festival, cambio al vertice: la direzione artistica passa in mano a due giovani
Aston Villa, è ufficiale! Cambio nella direzione sportiva: Monchi lascia, arriva Olabe
SI.NA.M. Puglia e Basilicata Jonica presente al cambio di comando della Direzione Marittima di Bari! Abbiamo partecipato alla cerimonia al Castello Svevo, salutando l’Ammiraglio Vincenzo Leone e dando il benvenuto al Contrammiraglio Donato De Carolis. - facebook.com Vai su Facebook
«Se la Calabria non cambia direzione i suoi giovani perderanno il futuro»: cosa chiedo al nuovo presidente - X Vai su X
Cambio al comando della Direzione Marittima Abruzzo-Molise - Molise di Pescara con il passaggio di consegne tra l'uscente contrammiraglio Fabrizio Giovannone e il neo direttore marittimo, il capitano di ... Si legge su ansa.it