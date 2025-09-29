Cambio alla direzione della Filarmonica Sangiulianese | arriva il maestro Cristiano Pieraccini

Pisatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l’inizio di ottobre la Filarmonica Sangiulianese si appresta a vivere un importante avvicendamento alla propria guida musicale. Dopo due anni di intensa collaborazione, il maestro Raffaele Della Croce lascia la direzione della storica associazione, passando il testimone al maestro Cristiano. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambio - direzione

Musei in Campania, valzer di nomi: cambio alla direzione dell?Archivio di Stato

Ravenna Festival, cambio al vertice: la direzione artistica passa in mano a due giovani

Aston Villa, è ufficiale! Cambio nella direzione sportiva: Monchi lascia, arriva Olabe

Cambio al comando della Direzione Marittima Abruzzo-Molise - Molise di Pescara con il passaggio di consegne tra l'uscente contrammiraglio Fabrizio Giovannone e il neo direttore marittimo, il capitano di ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cambio Direzione Filarmonica Sangiulianese