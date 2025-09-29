Cambio al comando delle Compagnie carabinieri di Pavia e di Vigevano

Pavia, 29 settembre 2025 - I due nuovi comandanti delle Compagnie dei carabinieri di Pavia e Vigevano, i capitani  Davide Masina e  Giorgio Galesi, sono stati ricevuti nella mattinata di oggi, lunedì 29 settembre, in visita di presentazione dal prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, accompagnati dal comandante provinciale dell'Arma, colonnello Pantaleone Grimaldi. Arrivato a Pavia dalla Sardegna, anche se è originario del cremonese, il capitano Masina, 33enne, sposato, ha intrapreso la carriera militare nel 2008, frequentando la Scuola militare "Teuliè" di Milano e successivamente il 193° corso dell'Accedemia militare di Modena e della Scuola ufficiali carabinieri a Roma, conseguendo la laurea in Giurisprudenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

