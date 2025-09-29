Cambiamenti climatici in Svizzera ghiacciai morenti

Tgcom24.mediaset.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ghiacciaio del Gries in Svizzera si sta ritirando a un ritmo impressionante. Un fenomeno - quello dello scioglimento dei ghiacciai - che riguarda tutto il Paese e che gli esperti definiscono "senza precedenti". "Sono circa 100 i ghiacciai scomparsi in Svizzera tra il 2016 e il 2022, ma il numero è destinato a crescere", è l'allarme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

cambiamenti climatici in svizzera ghiacciai morenti

© Tgcom24.mediaset.it - Cambiamenti climatici, in Svizzera ghiacciai morenti

In questa notizia si parla di: cambiamenti - climatici

Raffreddare il lavoro per adattarsi ai cambiamenti climatici

I cambiamenti climatici: "Mediterraneo e ondate di calore. Un problema per l’ecosistema"

I porti del Nord Europa sono i crisi a causa di dazi e cambiamenti climatici. Ma l'Italia può approfittarne?

cambiamenti climatici svizzera ghiacciaiI ghiacciai italiani rilasciano sostanze contaminanti accumulate per decenni: metalli pesanti e pesticidi finiscono nei fiumi e nei mari, minacciando gli ecosistemi - È, purtroppo, un dato di fatto: i ghiacciai custodiscono sostanze contaminanti che, liberate dal clima in crisi, raggiungono acque dolci e marine ... Da libero.it

cambiamenti climatici svizzera ghiacciaiRiduzione dei ghiacciai e instabilità, gli effetti della crisi climatica in alta quota - La Carovana dei ghiacciai ha percorso l’arco alpino fino alla Germania per osservare lo stato di salute di queste formazioni nevose perenni. interris.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cambiamenti Climatici Svizzera Ghiacciai