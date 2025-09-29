Cambia tutto in casa Fognini-Pennetta | la coppia d’oro del tennis azzurro a caccia di avventure

Flavia Pennetta e Fabio Fognini, la coppia d’oro del tennis italiano si appresta a cambiare completamente vita dopo un’estate in simbiosi. In campo hanno scritto pagine indelebili della storia del tennis italiano, ma le loro carriere sportive sono ormai alle spalle. Oggi, benché abbiano entrambi lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi, Fabio Fognini e Flavia Pennetta stanno vivendo una fase completamente diversa della loro vita, fatta di nuove sfide. (AnsaFoto) – Ilveggente.it L’ex campione ligure ha debuttato, lo scorso sabato, sul palco di Ballando con le stelle. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

