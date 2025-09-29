camarda segna il primo gol in a e zlatan ibrahimovic rivela su instagram il suo messaggio del 2019

Milano, 29 settembre 2025 – Un gustoso retroscena su Francesco Camarda svelato da Zlatan Ibrahimovic su Instagram. L’attaccante del Milan in prestito al Lecce, che ieri ha firmato la sua prima rete in serie A, pareggiando i conti per i salentini nel match casalingo contro il Bologna, nel dicembre del 2019 contattò l’attaccante svedese su Instagram. Camarda, allora, non aveva ancora 12 anni. Il suo messaggio rivela tutta l’ingenua semplicità e l'incredibile passione che possono portare un adolescente a intraprendere un goffo tentativo di conoscere il proprio idolo, sportivo o musicale. La chat. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

