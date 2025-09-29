Camarda il talento che corre e… costa | perché al Lecce sta esplodendo e quanto sta pagando il Milan
Nel calcio, il quando e il dove contano quanto il chi. Camarda, classe 2008, al Milan brillava a sprazzi dietro a campioni che occupano spazio e responsabilità; per diventare grande serviva un terreno più morbido, la pazienza di una città che sa aspettare e un allenatore che non tradisce i giovani. È così che il Lecce di Pantaleo Corvino ha deciso di scommettere sul centravanti, con un’operazione intelligente: prestito con diritto di riscatto ai salentini e controriscatto a favore dei rossoneri. Dentro l’accordo, un meccanismo chiaro: 75 mila euro per ogni presenza e 100 mila per ogni gol, a condizione che l’ingresso in campo superi un minimo di minuti stabilito tra i club. 🔗 Leggi su Milanzone.it
