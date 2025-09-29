Camarda Ibrahimovic sui social | Ora tutti sanno il tuo nome non solo io

Pianetamilan.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ibrahimovic su X ha postato uno screenshot della sua chat Instagram con Camarda. Il suo modo di celebrare la prima rete in A del ragazzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

camarda ibrahimovic sui social ora tutti sanno il tuo nome non solo io

© Pianetamilan.it - Camarda, Ibrahimovic sui social: “Ora tutti sanno il tuo nome, non solo io”

In questa notizia si parla di: camarda - ibrahimovic

Milan, Ibrahimovic: "Finora siamo gli unici che hanno vinto un trofeo. Ora la squadra ha più qualità. Gimenez ha la fame di Camarda" - Il Senior Advisor del fondo RedBird Capitals per il Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione del neo acquisto Santiago Gimenez. Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Camarda Ibrahimovic Social Tutti