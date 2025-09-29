Camarda Ibrahimovic sui social | Ora tutti sanno il tuo nome non solo io

Ibrahimovic su X ha postato uno screenshot della sua chat Instagram con Camarda. Il suo modo di celebrare la prima rete in A del ragazzo.

Primi marcatori per annata 2008 - Camarda 2007 - X 2006 - Ekhator 2005 - Ibrahimovic 2004 - Romero 2003 - Afena 2002 - Diallo 2001 - Pellegri 2000 - Kean 1999 - Brignola 1998 - Locatelli 1997 - Sadiq 1996 - Mauri 1995 - Romagnoli 1994 - Vittiglio 1993 - X Vai su X

HA SEGNATO FRANCESCO CAMARDA Il classe 2008 del Lecce segna il suo primo gol in Serie A al 93' della sfida contro il Bologna e regala un punto d'oro alla sua squadra Pio Esposito ieri, Francesco Camarda ogg: FORZA RAGAZZI #Camarda # - facebook.com Vai su Facebook

Milan, Ibrahimovic: "Finora siamo gli unici che hanno vinto un trofeo. Ora la squadra ha più qualità. Gimenez ha la fame di Camarda" - Il Senior Advisor del fondo RedBird Capitals per il Milan, Zlatan Ibrahimovic, ha parlato in conferenza stampa a margine della presentazione del neo acquisto Santiago Gimenez. Secondo calciomercato.com