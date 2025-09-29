dell’attaccante di proprietà del Milan. Francesco Camarda ha segnato il suo primo gol in Serie A, un traguardo significativo nella sua carriera. L’attaccante, che in passato ha attirato l’attenzione di diverse squadre, tra cui l’ Inter, ha ricevuto i complimenti dal suo primo allenatore, Massimo D’Amaro (G.S.D. Afforese), che ha rivelato un interessante retroscena riguardante il suo approdo nel calcio professionistico. Come rivelato da D’Amaro a TMW, molte squadre avevano monitorato Camarda, ma fu il Milan, grazie anche all’ex osservatore Giovanni Vallelonga, a credere per primo nel giovane talento. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Camarda e il clamoroso retroscena: poteva essere dell’Inter! La rivelazione dell’ex allenatore