Calvi Risorta celebra il suo ulivo millenario | targa commemorativa e presentazione dei lavori al MuViCa
Un simbolo verde della storia locale sarà finalmente valorizzato e celebrato. Giovedì 2 ottobre 2025, l’antico ulivo secolare di via Cupa, località Petrulo, a Calvi Risorta, riceverà una targa commemorativa che ne riconosce il valore storico, ambientale e paesaggistico. Con i suoi 9 metri di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
