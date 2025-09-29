Calici e degustazione in villa | Bollicine Edition a Fiesso d’Artico
Il 10 ottobre 2025, il Ristorante Magia del Brenta di Fiesso d'Artico apre nuovamente le porte della sua elegante villa per la seconda edizione di un appuntamento ormai atteso: Calici e degustazione in villa – Bollicine Edition, in collaborazione con la prestigiosa Cantina Piè di Mont di Gorizia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: calici - degustazione
TORMENTO WINE CLUB 2025–2026 Si riparte sul serio: ritorni attesi, calici pieni e un calendario davvero ricco. Ogni degustazione è un viaggio a tema, un motivo per restare fino alla fine e che tu sia esperto o alle prime armi, ciascun incontro è un terreno co - facebook.com Vai su Facebook
Nel Trentino delle bollicine che apre a tutti le sue eccellenze - La kermesse, inaugurata ieri sera nel chiostro degli Agostiniani a Trento, è giunt ... Da corriere.it
In alto i calici a Sicilia Outlet Village - L’evento “Calici al Village” – in programma sabato 27 e domenica 28 settembre – celebra il piacere di stare insieme, tra convivialità e nuove tendenze. Riporta lasicilia.it