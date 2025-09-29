Calici e degustazione in villa | Bollicine Edition a Fiesso d’Artico

Il 10 ottobre 2025, il Ristorante Magia del Brenta di Fiesso d'Artico apre nuovamente le porte della sua elegante villa per la seconda edizione di un appuntamento ormai atteso: Calici e degustazione in villa – Bollicine Edition, in collaborazione con la prestigiosa Cantina Piè di Mont di Gorizia. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

