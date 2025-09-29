Calhanoglu Inter chi è il vice regista secondo Chivu? La rivelazione del tecnico alla vigilia dello Slavia Praga

Calhanoglu Inter, le parole dell'allenatore nerazzurro in vista della sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. Tutti i dettagli. In conferenza stampa pre Champions League, Cristian Chivu ha affrontato un tema delicato riguardante il ruolo di Hakan Calhanoglu nell' Inter e la sua eventuale sostituzione quando non sarà disponibile. Con il calciatore turco, che riveste un ruolo cruciale come regista della squadra, la domanda su chi possa prendere il suo posto in mezzo al campo è d'obbligo. Chivu, rispondendo a questa domanda, ha rivelato alcune soluzioni alternative che potrebbero essere utilizzate in caso di assenza del centrocampista.

Tuttosport – “Calhanoglu, nessun caso. Fantomatiche richieste mai arrivate all’Inter”

Inter-Calhanoglu, c’è l’annuncio sul futuro: le ultime sull’affare con il Galatasaray

Calhanoglu è a Istanbul: giornata importante. Mercoledì il faccia a faccia con l’Inter

Calhanoglu resta all’Inter: non ci sono le condizioni per portare avanti la trattativa col Galatasaray - Come vi avevamo già raccontato, la posizione dell’Inter era chiara: Calhanoglu non si sarebbe mosso per meno di 30 milioni di euro. Secondo gianlucadimarzio.com

Inter, Calhanoglu rimane a Milano: perché è saltata la trattativa con il Galatasaray - Calhanoglu era entrato nel mirino del Galatasaray, ma l'incontro che si è svolto oggi a Milano tra i ... Si legge su corrieredellosport.it